Roma, i convocati di Fonseca: assenti sei giocatori per la sfida con il Benevento (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, ecco la lista dei convocati di Paulo Fonseca: sei giocatori assenti nella lista del tecnico per la sfida di domani con il Benevento: Ibanez, Cristante, Kumbulla, Smalling, Santon e Calafiori Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Spinazzola, Bruno Peres, Feratovic.Centrocampisti: Pellegrini, Veretout, Diawara, Villar, Pastore, Podgoreanu.Attaccanti: Mkhitaryan, Pedro, Borja Mayoral, Dzeko, Perez, El Shaarawy.

