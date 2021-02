Roma | arriva il responso per Ibanez | la decisione per Benevento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Europa League presenta il proprio conto alla, anche se ilè meno grave del previsto. Rogersi è sottoposto questa mattina agli esami strumentali a Villa Stuart che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro. Il brasiliano salterà sicuramente la partita di campionato di domani ae il ritorno di coppa con i portoghesi dello Sporting Braga. Difficile prevedere un recupero per lo scontro diretto con il Milan, in calendario per domenica 28 febbraio. L’unica certezza, per il momento, riguarda la necessità per Paulo Fonseca di trovare alternative per il match con la Strega di Filippo Inzaghi, considerando anche gli acciacchi di Smalling e Kumbulla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.