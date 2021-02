Prada Cup | Luna Rossa conduce 5-1 | vinta una regata a testa

Corriere : Coppa America, Luna Rossa-Ineos sul 5-0 nella finale di Prada Cup - Corriere : Coppa America, Luna Rossa-Ineos sul 5-0 nella finale di Prada Cup - Corriere : Coppa America, stanotte riparte la sfida tra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos Dove... - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa vola 5-1 su Ineos: mancano ancora due punti per conquistare la Prada Cup - ottopagine : Prada Cup, Ineos non molla ma Luna Rossa avanti ora 5-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

... ma Luna Rossa ha conservato un buon margine sulla barca inglese dopo la quinta e la sesta regata di finale di2021 . La competizione, sospesa qualche giorno a causa del Covid , è ripresa ...DIRETTA2021: LUNA ROSSA 5 - 1 SU INEOS UK Una vittoria per parte per Luna Rossa e Ineos UK nella notte italiana nelle due regate della finale della2021 , dunque adesso Luna Rossa è in ...ROMA, 20 FEB - Tornano le regate nella Prada Cup, e Luna Rossa e Ineos si spartiscono i punti di giornata in palio. Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, dopo lo stop e le polemiche dei giorni scorsi ...La barca di Max Sirena ora è lontana solo due vittorie dalla conquista della Prada Cup e quindi dalla sfida con i neozelandesi in Coppa America.