Patryk Dziczek colpito da un malore, paura in campo: le sue condizioni (Di sabato 20 febbraio 2021) paura durante Ascoli-Salernitana. Al minuto 86', il centrocampista Patryk Dziczek si è accasciato per un malore. Intervenuto l'ambulanza Attimi di panico quelli vissuti sul finire del match di Serie B tra Ascoli e Salernitana. Al minuto 86', il centrocampista della squadra campana Patryk Dziczek si è accasciato a terra per un malore improvviso. L'ambulanza si L'articolo proviene da Inews.it.

OfficialUSS1919 : Patryk Dziczek costretto ad abbandonare il campo a bordo di un'ambulanza a causa di un malore. - ChristianPelos2 : RT @Corriere: Paura per Dziczek in Ascoli-Salernitana: il giocatore si accascia al suolo. «Crisi epil... - Corriere : Attimi di paura a pochi minuti dalla fine di Ascoli-Salernitana - Corriere : Paura per Dziczek in Ascoli-Salernitana: il giocatore si accascia al suolo. «Crisi epil... - PresidenteNoce7 : Patryk Dziczek so che cosa si prova. Non mollare nulla ??. -