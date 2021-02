Parco del Taburno | sottoscritto accordo con la Regione per la pulizia dei rifiuti nel comune di Montesarchio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrazie ad un importantequadro che l’Entehacon laCampania, tra qualche giorno anche neldigli operai di SMA Campania inizieranno a lavorare in varie zone per riqualificarle e ripulirle daabbandonati oltre a renderle più fruibili. Nel merito il Presidente del, Dott. Costantino Caturano ha dichiarato: “Si tratta di una importante opportunità che l’Entemette a disposizione dei comuni dell’area protetta per continuare nella direzione di tutelare e salvaguardare luoghi di particolare interesse ambientale e turistico. Con il sindaco diFranco Damiano e il vice-sindaco Annalisa Clemente abbiamo definito le ...