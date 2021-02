Non solo Iapichino: agli Assoluti in luce la Trost e tanti giovani (Di domenica 21 febbraio 2021) Non solo Iapichino: la prima giornata degli Assoluti indoor di Ancona mette in luce diversi altri giovani e un'Alessia Trost che, vinto il titolo dell'alto a 1.92, sfiora l'1.96 dello standard ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Non: la prima giornata degliindoor di Ancona mette indiversi altrie un'Alessiache, vinto il titolo dell'alto a 1.92, sfiora l'1.96 dello standard ...

Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - trash_italiano : Ho delle vibes su questo ragionamento: 'se resta Stefania non succede molto, mentre se esce continuiamo la storia… - TNannicini : Ho visto dei commenti agghiaccianti alla foto di Liliana Segre che si vaccina. Non li ripubblico, non voglio dargli… - Aurycher : RT @edoruta: Stesso copione da 5 mesi: colpevolizza Dayane, le attribuisce colpe che non ha, nega le schifezze che le ha detto alle spalle… - ahseulrene : @bluemoovn__ PLS SONO FELICE NON SIA ACCURATO SOLO PER ME -