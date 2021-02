Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancora Mini zone rosse nel Lazio. Dopo Roccagorga, in Provincia di Latina, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi un’ordinanza per istituire la zona rossa (con misure ancora più restrittive) nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano, in Provincia di Roma. A preoccupare la forte incidenza e presenza della variante inglese del Coronavirus, tant’è questa mattina il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, aveva annunciato una riunione del C.O.C con le massime autorità cittadine per approfondire il dato di crescita esponenziale dei contagi. Carpineto Romano e Colleferro in zona rossa Carpineto Romano e Colleferro in zona rossa con disposizioni restrittive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ancoranel Lazio. Dopo Roccagorga, indi Latina, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi un’ordinanza per istituire la zona rossa (con misure ancora più restrittive) neidi Colleferro e Carpinetono, indi. A preoccupare la forte incidenza e presenza delladel Coronavirus, tant’è questa mattina il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, aveva annunciato una riunione del C.O.C con le massime autorità cittadine per approfondire il dato di crescita esponenziale dei contagi. Carpinetono e Colleferro in zona rossa Carpinetono e Colleferro in zona rossa con disposizioni restrittive ...

CorriereCitta : Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese - sehmagazine : #Alghero, bonificate le mini #discariche nelle zone dell'Arenosu e Carrabuffas con depositi di coperture in cemento… - sempremenoliber : Spunta l’ipotesi di un’Italia tutta #arancione per la gioia delle reti televisive che ricominciano adesso con il ta… - infoitinterno : Le ipotesi del Governo Draghi su lockdown soft e mini zone rosse - StracciVolano : @alessand_mella Mi auguro che la notizia della #zonaarancione nazionale sia un fake, e che invece si istituiscano m… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini zone Scuole chiuse e didattica a distanza per allarme varianti Covid: l'elenco regione per regione L'allarme varianti del Covid - 19 corre da un angolo all'altro dell'Italia. Per arginare la diffusione del contagio sono state istituite mini zone rosse a livello locale o si è deciso di chiudere le scuole, che sono state teatro di alcuni dei focolai scoppiati nelle ultime settimane e collegati alle nuove mutazioni del virus. Ecco, ...

Emilia - Romagna torna arancione tra le proteste. Bonaccini: "Superare i colori" ... ma per ora sembra che viale Aldo Moro escluda di "isolare" alcuni territori con focolai importanti con mini - zone rosse mirate. Preoccupazione per l'economia Oltre alla richiesta di trasformare l'...

La via di Draghi per evitare il lockdown passa dalle mini zone rosse Il Foglio Le ipotesi del Governo Draghi su lockdown soft e mini zone rosse Difficile che Mario Draghi scelga di partire con un lockdown nazionale, ma anche il sistema delle zone a colori è stato criticato da più parti. Per quest’ultimo punto, Signorelli ha fatto notare che “ ...

Ordinanza anti-covid, chiusura dei minimarket e stop agli alcolici nei supermercati del centro Entra in vigore da oggi, sabato 20 febbraio, la nuova ordinanza sindacale che introduce provvedimenti temporanei per prevenire e contenere la diffusione ...

L'allarme varianti del Covid - 19 corre da un angolo all'altro dell'Italia. Per arginare la diffusione del contagio sono state istituiterosse a livello locale o si è deciso di chiudere le scuole, che sono state teatro di alcuni dei focolai scoppiati nelle ultime settimane e collegati alle nuove mutazioni del virus. Ecco, ...... ma per ora sembra che viale Aldo Moro escluda di "isolare" alcuni territori con focolai importanti conrosse mirate. Preoccupazione per l'economia Oltre alla richiesta di trasformare l'...Difficile che Mario Draghi scelga di partire con un lockdown nazionale, ma anche il sistema delle zone a colori è stato criticato da più parti. Per quest’ultimo punto, Signorelli ha fatto notare che “ ...Entra in vigore da oggi, sabato 20 febbraio, la nuova ordinanza sindacale che introduce provvedimenti temporanei per prevenire e contenere la diffusione ...