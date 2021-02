LIVE Prada Cup in DIRETTA: Ineos accorcia, Luna Rossa avanti 5-1. Spithill: “Difficile essere sempre perfetti” (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Ineos: Luna Rossa avanti 5-1 LA CRONACA DEL 5-0 DI Luna Rossa JAMES Spithill: “E’ Difficile essere sempre perfetti. ALCUNI ASPETTI DA MIGLIORARE” 5.58 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, risultati, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, il punto di Stefano Vegliani e tanto altro. Un saluto sportivo. 5.56 Domani è previsto vento leggero, ma a questo punto prendiamo queste previsioni con le pinze. Oggi erano attesi 8-10 nodi e invece la seconda regata si è svolta con brezza intorno ai 14. 5.54 Insomma, questa giornata si chiude con ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI5-1 LA CRONACA DEL 5-0 DIJAMES: “E’. ALCUNI ASPETTI DA MIGLIORARE” 5.58 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, risultati, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, il punto di Stefano Vegliani e tanto altro. Un saluto sportivo. 5.56 Domani è previsto vento leggero, ma a questo punto prendiamo queste previsioni con le pinze. Oggi erano attesi 8-10 nodi e invece la seconda regata si è svolta con brezza intorno ai 14. 5.54 Insomma, questa giornata si chiude con ...

