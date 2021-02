Le previsioni meteo di domenica 21 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) – Addensamenti compatti al Nord, sereno con ampi soleggiamenti al Centro. Al Sud cielo in prevalenza sereno. – Cielo in prevalenza sereno al Centro e al Sud, instabile al Nord con addensamenti compatti ma senza fenomeni di rilievo. Nord – Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma con schiarite sulle Alpi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Cielo sereno sulle regioni meridionali Cielo sereno sulle regioni meridionali con ampi soleggiamenti. Le temperature faranno registrare un lieve ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) – Addensamenti compatti al Nord, sereno con ampi soleggiamenti al Centro. Al Sud cielo in prevalenza sereno. – Cielo in prevalenza sereno al Centro e al Sud, instabile al Nord con addensamenti compatti ma senza fenomeni di rilievo. Nord – Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali Nuvole sparse sulle regioni settentrionali ma con schiarite sulle Alpi. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Cielo sereno sulle regioni meridionali Cielo sereno sulle regioni meridionali con ampi soleggiamenti. Le temperature faranno registrare un lieve ...

