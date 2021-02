Isola dei Famosi 2021: rumors sui concorrenti e novità (Di sabato 20 febbraio 2021) Fervono i preparativi per L’Isola Dei Famosi 2021. Nonostante manchi ancora un po’, diversi portali di gossip, si sono già sbilanciati svelando i nomi dei presunti concorrenti che potrebbero prendere parte al reality show della sopravvivenza, che tornerà ufficialmente in onda su Canale 5 nel mese marzo 2021, con al suo timone Ilary Blasi. Lady Totti prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Alla nuova edizione non prenderà parte nemmeno Alvin, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di inviato. Scopriamo qualche novità in più. Isola Dei Famosi 2021, quando avrà inizio La nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, che salvo cambiamenti avrà inizio giovedì 11 marzo, andrà in onda con un doppio appuntamento ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 febbraio 2021) Fervono i preparativi per L’Dei. Nonostante manchi ancora un po’, diversi portali di gossip, si sono già sbilanciati svelando i nomi dei presuntiche potrebbero prendere parte al reality show della sopravvivenza, che tornerà ufficialmente in onda su Canale 5 nel mese marzo, con al suo timone Ilary Blasi. Lady Totti prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Alla nuova edizione non prenderà parte nemmeno Alvin, che per diversi anni ha ricoperto il ruolo di inviato. Scopriamo qualchein più.Dei, quando avrà inizio La nuova edizione dell’Dei, che salvo cambiamenti avrà inizio giovedì 11 marzo, andrà in onda con un doppio appuntamento ...

