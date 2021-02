Giulia di Amici Lasciata da Sangiovanni per Eula? (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una crisi derivata dalla gelosia, Sangiovanni ha lasciato Giulia ad Amici. I due partecipanti dell talnt show sembrano proprio arrivati al capolinea della loro storia d'amore. tutto è accaduto nolla puntata di sabato scorso quando durante la puntata Giulia ha parlato chiaramente ad Alessandro e del suoi atteggiamenti nei confronti e Enula. Giulia di Amici Lasciata da Alessandro Sangiovanni per Eula? “Sono sempre vicini sulle gradinate e lui le dà i bacetti sulla mano Rosa mi ha chiesto se tra loro c’è qualcosa, anche Raffaele. Capito? La gente se ne accorge da fuori. Si è stancato di me e ora cerca da un’altra parte? Non penso, perché lui è venuto qui per la musica”. Dopo questo sfogo tra i due c'èè stato un confronto ... Leggi su totorearanzullo (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo una crisi derivata dalla gelosia,ha lasciatoad. I due partecipanti dell talnt show sembrano proprio arrivati al capolinea della loro storia d'amore. tutto è accaduto nolla puntata di sabato scorso quando durante la puntataha parlato chiaramente ad Alessandro e del suoi atteggiamenti nei confronti e Enula.dida Alessandroper? “Sono sempre vicini sulle gradinate e lui le dà i bacetti sulla mano Rosa mi ha chiesto se tra loro c’è qualcosa, anche Raffaele. Capito? La gente se ne accorge da fuori. Si è stancato di me e ora cerca da un’altra parte? Non penso, perché lui è venuto qui per la musica”. Dopo questo sfogo tra i due c'èè stato un confronto ...

Elisabe94890591 : @GiuliaSalemi93 Non meritava eliminazione aveva molto da dare ancora Stefania non meritava restare nel gioco una ch… - chetajoo : RT @Slfas2: Se Giulia vincesse amici sarebbe l'unica ragazza in danza ad aver mai vinto ???? un dreammm??????????????#amici20 - zazoomblog : Chi è Giulia Stabile di Amici 20? Età biografia e Instagram - #Giulia #Stabile #Amici #biografia… - Giusy63694508 : @Bennyferropaper Mamma mia e alla fine è uscita l hanno buttata fuori i suoi falsi amici e sopratutto dal GF!!!! Gi… - JJM8693 : Una persona sincera non può farsela con una falsa voltagabbana, opportunista, sleale, cazzimia, traditrice di fidan… -