Gf Vip, Stefania Orlando faccia a faccia con Dayane

Le due concorrenti vengono chiamate in Mistery Room per un faccia a faccia durante la diretta. La prima a parlare è Stefania che spiega che è stata Dayane a lanciarle per prima pesanti accuse. "Mi hai attaccata per prima, mi hai detto manipolatrice, stratega e falsa e sei andata sul personale, sconfinando e senza limitarti alle dinamiche di questa casa, ti ho scoperto, la vera falsa, la vera manipolatrice sei tu e ti faccio i complimenti perché sei una giocatrice strepitosa, accusi gli altri di quello che sei tu, buttavi queste bombe e io ci rimanevo male, poi ho capito e ti ho smascherata", la modella brasiliana prende la parola e lancia delle ...

