Genoa-Verona 2-2. Sassuolo non va oltre l’1-1 col Bologna

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ennesimo risultato utile deltargato Ballardini, che impatta 2-2 con l'Hellas nella 23^ giornata. Gli scaligeri, riacciuffati a pochi istanti dal termine, proseguono nel loro eccellente campionato (nono posto, 34 punti), liguri sempre più ‘sereni’ a quota 26, +11 sul Cagliari terz’ultimo. L’equilibrio si spezza presto, con l’Hellas a segno dopo 17': Barak scappa sulla destra e serve in mezzo per Ilic, che col mancino non perdona.Due minuti dopo clamoroso errore di Lasagna, che s’invola verso la porta ma si divora il raddoppio a tu per tu con Perin aprendo troppo la conclusione. I rossoblu si scuotono solo nel finale con lo sloveno Zajc: punizione a giro appena alta (40’), nel recupero destro da centro area fuori di un soffio. Pariad inizio ripresa (48’): erroraccio di Cetin che sbaglia il retropassaggio a Silvestri, il neo entrato ...