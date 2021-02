F1 | Christian Horner | “La scelta di Sergio Perez è stata difficile ma ponderata | Albon rimarrà parte del team”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) La Red Bull si gioca tantissimo nel prossimo Campionato del Mondo di Formula Uno. Dopo tanti anni di sogni mai suffragati dai risultati in pista, quantomeno per andare ad insidiare il dominio della Mercedes, ildi Milton Keynes è pronto per una annata di capitale importanza. Un 2021 da vivere all’attacco. Oltre ad una nuova vettura che dovrà mettere in dubbio lo strapotere della W12, la scuderia con i due tori sulla livrea presenterà anche una line-up di altissimo spessore. Oltre al solito Max Verstappen, infatti, vedremo al via anche. Il messicano rappresenta una vera e propria svolta per la Red Bull, dato che si tratta del primo pilota ingaggiato senza aver fattodella filiera di Milton Keynes dai tempi di Mark Webber, che era stato scelto come compagno di squadra di David Coulthard nel ...