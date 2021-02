E’ morto Mauro Bellugi, sua battaglia per la vita aveva commosso (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio piange Mauro Bellugi. L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese aveva 71 anni, compiuti il 7 febbraio. Recentemente aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19 e la sua storia aveva commosso tutti per la forza d'animo con cui aveva affrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto. Bellugi ha raccontato: "Il Covid ha aggravato una mia malattia del sangue preesistente. Io non ho voglia di morire".Il nostro ricordo ? https://t.co/nzmEaHOB7i— Inter (@Inter) February 20, 2021 "Quando mi hanno detto i medici: 'Sig. Bellugi ha un`ora per decidere' - avevo le gambe nere fino all`inguine, all`improvviso la cancrena mi aveva preso tutto - 'Che cosa vuole ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo del calcio piange. L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese71 anni, compiuti il 7 febbraio. Recentementesubito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19 e la sua storiatutti per la forza d'animo con cuiaffrontato il dramma dopo i primi momenti di sconforto.ha raccontato: "Il Covid ha aggravato una mia malattia del sangue preesistente. Io non ho voglia di morire".Il nostro ricordo ? https://t.co/nzmEaHOB7i— Inter (@Inter) February 20, 2021 "Quando mi hanno detto i medici: 'Sig.ha un`ora per decidere' - avevo le gambe nere fino all`inguine, all`improvviso la cancrena mipreso tutto - 'Che cosa vuole ...

