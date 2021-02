De Zerbi: “Partita falsata dal rosso ad Hickey che non c’era” (Di domenica 21 febbraio 2021) Un Roberto De Zerbi sincero commenta a Dazn il pareggio tra Sassuolo e Bologna: “Partita equilibrata, il Bologna era partito molto meglio di noi. Poi il rosso ha cambiato la gara. Per me l’espulsione di Hickey non c’è e ha compromesso la gara, è capitato anche a noi in passato. È stata una Partita falsata da quell’episodio. Poi dopo non c’è stata Partita perché abbiamo tirato praticamente solo noi senza però trovare la vittoria che chiaramente avremmo poi meritato ma Skorupski è stato super e forse la legge del calcio ci ha impedito di vincere”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Un Roberto Desincero commenta a Dazn il pareggio tra Sassuolo e Bologna: “equilibrata, il Bologna era partito molto meglio di noi. Poi ilha cambiato la gara. Per me l’espulsione dinon c’è e ha compromesso la gara, è capitato anche a noi in passato. È stata unada quell’episodio. Poi dopo non c’è stataperché abbiamo tirato praticamente solo noi senza però trovare la vittoria che chiaramente avremmo poi meritato ma Skorupski è stato super e forse la legge del calcio ci ha impedito di vincere”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

