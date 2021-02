Covid, un anno fa a Codogno il primo caso in Italia. Mattia, il paziente uno: 'Voglio solo dimenticare' (Di sabato 20 febbraio 2021) 'Voglio solo dimenticare'. A un anno dalle 20 del 20 febbraio 2020, il momento esatto in cui all'ospedale di Codogno arriva l'esito del tampone ed è positivo, Mattia Maestri ripete come un mantra al ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) ''. A undalle 20 del 20 febbraio 2020, il momento esatto in cui all'ospedale diarriva l'esito del tampone ed è positivo,Maestri ripete come un mantra al ...

repubblica : Codogno, un anno dopo: quando il Covid si prese l'Italia - Il reportage - ilriformista : Significativo che, dopo un anno di pandemia, gli esperti che rincorrevamo per capirci qualcosa, rassicurarci, spieg… - Adnkronos : #Codogno un anno dopo, @gggiulssss: '#Covid mi ha cambiato la vita ma festeggio i miei #18anni' - GiuliaTamagnin1 : RT @FmMosca: A me sembra che stiano facendo di tutto per fomentare un rivolta del popolo. Serve qualcuno da incolpare per la situazione IRR… - GianGiov73 : RT @PoliticaPerJedi: Una preghiera agli amici giornalisti. Il covid morde ancora le nostre carni e il nostro morale, tratteniamo gli amar… -