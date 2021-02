Coronavirus 20 febbraio: tasso di positivi in calo dopo giorni (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 20 febbraio in Italia: tasso di positivi in calo dopo giorni, ecco tutti i dati e gli aggiornamenti. dopo giorni di calo costante del dato sugli attualmente positivi, c’è una controtendenza per quanto concerne il numero di malati di Coronavirus nel nostro Paese. Infatti, c’è stato ieri un lievissimo aumento, causato anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021) Emergenzaoggi 20in Italia:diin, ecco tutti i dati e gli aggiornamenti.dicostante del dato sugli attualmente, c’è una controtendenza per quanto concerne il numero di malati dinel nostro Paese. Infatti, c’è stato ieri un lievissimo aumento, causato anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - sole24ore : #Coronavirus , situazione in peggioramento in tutta #Italia. Il #governo sta valutando misure più restrittive fino… - RegioneER : #coronavirus #EmiliaRomagna in AREA ARANCIONE dal 21 febbraio; lo stabilisce la nuova ordinanza alla firma del mini… - Adnkronos : #Coronavirus #Sicilia, oggi 474 nuovi casi e 18 morti: bollettino 20 febbraio - garat_o_meter : RT @valy_s: #Covid19 In #Lazio diminuiscono ricoveri, terapie intensive e contagi.. ma non conta più il SSN.. Ora si chiudono comuni, con #… -