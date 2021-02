Ciao Darwin story torna su Canale 5 a partire da marzo: ecco la data di inizio (Di sabato 20 febbraio 2021) Ciao Darwin è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5 a partire dalla seconda decade di marzo. La versione del varietà condotto da Paolo Bonolis, con la spalla Luca Laurenti, avrà un format particolare: non ci saranno dei veri e propri nuovi episodi con sfide inedite tra due categorie, ma ci sarà la versione “story” del programma. Il programma Ciao Darwin story sarà una sorta di album delle varie edizioni del varietà che ha battuto record di ascolti sulla rete ammiraglia di ‘Mediaset’ anche quando, l’anno scorso, sono state trasmesse le repliche delle edizioni precedenti. Per questo, è verosimile ipotizzare che anche questa costola dello show potrebbe portare a Canale 5 buoni ascolti. Ma quando è la ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021)è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su5 adalla seconda decade di. La versione del varietà condotto da Paolo Bonolis, con la spalla Luca Laurenti, avrà un format particolare: non ci saranno dei veri e propri nuovi episodi con sfide inedite tra due categorie, ma ci sarà la versione “” del programma. Il programmasarà una sorta di album delle varie edizioni del varietà che ha battuto record di ascolti sulla rete ammiraglia di ‘Mediaset’ anche quando, l’anno scorso, sono state trasmesse le repliche delle edizioni precedenti. Per questo, è verosimile ipotizzare che anche questa costola dello show potrebbe portare a5 buoni ascolti. Ma quando è la ...

