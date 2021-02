sportli26181512 : #Bournemouth, niente più ginocchio a terra: 'Ha fatto il suo tempo': I giocatori del club di #Championship annuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bournemouth niente

Corriere dello Sport.it

(Inghilterra) - Una scelta forte, quella dei giocatori di(club attualmente in Championship, la seconda divisione inglese). Da parte loro non ci sarà più il gesto di inginocchiarsi prima delle partite come segno di mobilitazione, sposata sin dall'...Ma. I Robin non sono stati l'unico club di alto livello abbindolato dalla bufala di Akcelrod, scrive il Mail. E' riuscito ad allenarsi per una settimana con ilnel pre - campionato ...I giocatori del club di Championship annunciano il motivo per il quale non faranno più il gesto simbolico contro il razzismo prima dei loro match ...