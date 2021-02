Bologna | un uomo ha puntato la pistola in faccia ad un passante per fargli mettere la mascherina

Leggi su tpi

(Di sabato 20 febbraio 2021) Unha deciso di puntare unaina unper costringerlo ad indossare la. È successo ieri pomeriggio a, zona Mazzini, dove la polizia è intervenuta per sedare una lite, culminata in un’aggressione con minacce. Protagonisti, un 50enne e un 63enne, italiani che, secondo quanto si apprende, non si conoscevano e si sono incrociati in via Protti. La lite Il 50enne aveva laabbassata poiché, secondo quanto raccontato agli agenti, nelle vicinanze non c’era nessuno. Il 63enne, però, vedendolo lo avrebbe “aggredito” facendo scaturire la lite che è poi degenerata fino a quando l’ha estratto unae l’ha puntata addosso al 50enne, per poi allontanarsi. È stato quest’ultimo, ...