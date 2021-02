Addio a Mauro Bellugi: a novembre l’amputazione delle gambe, poi le fatali complicazioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Il calcio piange Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter, morto a 71 anni questa mattina in ospedale, a Milano. A novembre, il ricovero in ospedale per problemi di salute, e la scoperta della positività al Covid-19. Il virus aveva acuito i problemi dati dalle malattie pregresse: i medici gli avevano amputato entrambe le gambe. Ma il calciatore non si era lasciato abbattere: “Io non ho voglia di morire”, aveva affermato Bellugi. Lascia la moglie Lory e la figlia Giada. >> L’intera Italia in zona arancione? Tutte le regole da rispettare L’operazione alle gambe Mauro Bellugi aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. A inizio novembre era stato ricoverato per problemi legati a una malattia del sangue, l’anemia mediterranea. All’ingresso ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Il calcio piange, ex calciatore dell’Inter, morto a 71 anni questa mattina in ospedale, a Milano. A, il ricovero in ospedale per problemi di salute, e la scoperta della positività al Covid-19. Il virus aveva acuito i problemi dati dalle malattie pregresse: i medici gli avevano amputato entrambe le. Ma il calciatore non si era lasciato abbattere: “Io non ho voglia di morire”, aveva affermato. Lascia la moglie Lory e la figlia Giada. >> L’intera Italia in zona arancione? Tutte le regole da rispettare L’operazione alleaveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. A inizioera stato ricoverato per problemi legati a una malattia del sangue, l’anemia mediterranea. All’ingresso ...

