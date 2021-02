Uomini e Donne, “Vai da un sessuologo, vedi se ti sblocchi”: Tina Cipollari umilia Riccardo Guarnieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri, dopo la rottura con Ida Platano, è tornato nello studio di Uomini e Donne nella speranza di trovare la donna della sua vita. Il cavaliere del Trono Over ha chiesto a Roberta Di Padua di riprendere la loro conoscenza, tuttavia la storia non sta andando per il verso giusto. Nella puntata andata in onda ieri giovedì 18 febbraio, infatti, la dama ha confessato di avere problemi intimi con il pugliese, a causa della sua mancanza di passionalità: “Per me è importante quell’aspetto, a 38 anni sono ancora attiva. Riccardo, io non ti riconosco più .. Esci con un’altra, vedi se ti sblocchi”. Poi Maria De Filippi ha detto: “Riccardo capisco che tu voglia sprofondare in questo momento, non dev’essere una cosa.. però forse se succede è perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021), dopo la rottura con Ida Platano, è tornato nello studio dinella speranza di trovare la donna della sua vita. Il cavaliere del Trono Over ha chiesto a Roberta Di Padua di riprendere la loro conoscenza, tuttavia la storia non sta andando per il verso giusto. Nella puntata andata in onda ieri giovedì 18 febbraio, infatti, la dama ha confessato di avere problemi intimi con il pugliese, a causa della sua mancanza di passionalità: “Per me è importante quell’aspetto, a 38 anni sono ancora attiva., io non ti riconosco più .. Esci con un’altra,se ti”. Poi Maria De Filippi ha detto: “capisco che tu voglia sprofondare in questo momento, non dev’essere una cosa.. però forse se succede è perché ...

