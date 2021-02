UOMINI E DONNE oggi | 19 febbraio | SOPHIE e MATTEO | inizio di un amore

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 19 febbraio 2021)(19) è andata in onda la scelta diCodegoni, il cui percorso ha emozionato telespettatori e pubblico presente in studio sin dal mese di settembre 2020, quando ha fatto il primo ingresso nel programma. Questi per lei sono stati mesi decisamente significativi, tra mille dubbi, ripensamenti e sicuramente parecchie certezze. Tutto ciò per arrivare con una maggiore consapevolezza nel giorno della sua scelta, registrata il 9, ma trasmessa su Canale 5 proprio in data odierna. Partiamo con l’ingresso in studio della tronista, che viene accolta da una sorpresa molto toccante; interviene in trasmissione la madre, facendole un grande in bocca al lupo e dicendosi orgogliosa della figlia. In seguito arrivano anche l’ex tronista Davide Donadei con Chiara Rabbi, ragazza che lui ha scelto. ...