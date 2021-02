Roma, caos Metro C: intervento delle Forze dell’Ordine e guasto a un treno, fortissimi ritardi sulla linea (Di venerdì 19 febbraio 2021) Brusco risveglio stamattina a Roma dove i pendolari hanno dovuto fare i conti con i forti ritardi registrati sulla linea C della Metropolitana. Enormi sono stati i disagi. Soltanto in questi minuti la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Metro C: prima l’intervento delle Forze dell’Ordine, poi il guasto I ritardi della Metro C di questa mattina, sono stati causati da due eventi ben distinti, ma entrambi hanno portato agli stessi disagi di linea. Il primo riguarda una persona, di origine nigeriana, la quale ha dato in escandescenze ai tornelli della Metro della stazione Finocchio. Le cause del gesto sono ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Brusco risveglio stamattina adove i pendolari hanno dovuto fare i conti con i fortiregistratiC dellapolitana. Enormi sono stati i disagi. Soltanto in questi minuti la situazione sta lentamente tornando alla normalità.C: prima l’, poi ildellaC di questa mattina, sono stati causati da due eventi ben distinti, ma entrambi hanno portato agli stessi disagi di. Il primo riguarda una persona, di origine nigeriana, la quale ha dato in escandescenze ai tornelli delladella stazione Finocchio. Le cause del gesto sono ancora ...

CorriereCitta : Roma, caos Metro C: intervento delle Forze dell’Ordine e guasto a un treno, fortissimi ritardi sulla linea - sportli26181512 : #Governance #Notizie Roma, Gombar confermato dopo il caso sostituzioni: Seconda opportunità all’AS Roma per Gianluc… - romanewseu : Roma, #Gombar resta dopo il caos sostituzioni: si occuperà dei rapporti con la #UEFA #ASRoma #Romanewseu… - Roma_H_24 : Dai quotidiani: 'Vaccini la mattina, scuole nel caos' (Il Tempo) - - MarcoMangiante : Mi fa ribrezzo che il @pdnetwork @campidoglioPD @PD_ROMA non sia chiaro su #roma e la possibile fallimentare allean… -