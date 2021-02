Processo Gregoretti, Lamorgese e Di Maio in aula: la “nuova prova” di cui parla Salvini (Di venerdì 19 febbraio 2021) Processo Gregoretti – Venerdì 19 gennaio 2021. nuova udienza preliminare, la terza, del Caso Gregoretti. Oggi alle 9.30 l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini è atteso nell’aula bunker Bicocca di Catania. Il procedimento giudiziario potrebbe portare il leader della Lega a Processo. Il senatore milanese potrebbe dover rispondere a due capi d’accusa: sequestro di persona e abuso in atti di ufficio. Al fianco di Salvini ci sarà ancora una volta l’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. leggi anche l’articolo —> Salvini caso Gregoretti, la spettacolarizzazione dell’udienza per avere l’assoluzione popolare Caso Gregoretti, Lamorgese e Di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021)– Venerdì 19 gennaio 2021.udienza preliminare, la terza, del Caso. Oggi alle 9.30 l’ex ministro dell’interno Matteoè atteso nell’bunker Bicocca di Catania. Il procedimento giudiziario potrebbe portare il leader della Lega a. Il senatore milanese potrebbe dover rispondere a due capi d’accusa: sequestro di persona e abuso in atti di ufficio. Al fianco dici sarà ancora una volta l’avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega. leggi anche l’articolo —>caso, la spettacolarizzazione dell’udienza per avere l’assoluzione popolare Casoe Di ...

