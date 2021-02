Prada Cup | Luna Rossa-Ineos | orari 20 febbraio | tv | programma | streaming

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo una settimana di pausa, si torna finalmente a regatare nella baia di Auckland per gara-5 e gara-6 delle Finali diCup 2021 traPirelli eTeam UK. Italiani e inglesi sono pronti ad affrontare il quinto e sesto atto della serie nella notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20(dalle ore 4), con gli uomini di Max Sirena che proveranno ad avvicinarsi ulteriormente (mancano 3 punti) al trionfo nelle Challenger Series e di conseguenza alla qualificazione per il Match di America’s Cup 2021 contro il defender Emirates Team New Zealand. Le prossime due regate della finale diCup tra, ina partire dalle ore 4 della notte italiana tra ...

Stanotte regata dalle 4 italiane. Finora la coppia Spithill-Bruni ha fatto un gran lavoro vincendo quasi tutte le partenze: un vantaggio essenziale per chiudere la serie ...