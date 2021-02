Pokémon Rosso giocato attraverso l'immagine profilo di un utente Twitter è stato completato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo 40 giorni e più di 90.000 commenti, Twitter ha battuto Pokémon Rosso mentre veniva giocato attraverso la minuscola immagine avatar di qualcuno. Il mese scorso avevamo riportato la notizia di come il creatore Constantine Liétard avesse collegato una copia di Pokémon Rosso al suo avatar Twitter. L'avatar era sostituito da un'immagine del gioco che si aggiornava ogni 15 secondi, mentre le persone erano in grado di muoversi nel gioco attraverso controlli tramite commenti su Twitter. Ebbene, le persone hanno continuato a giocare a questa versione bizzarra del gioco e ora hanno battuto i suoi Superquattro e catturato addirittura Mewtwo. Il successo era tutt'altro che assicurato. La ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo 40 giorni e più di 90.000 commenti,ha battutomentre venivala minuscolaavatar di qualcuno. Il mese scorso avevamo riportato la notizia di come il creatore Constantine Liétard avesse collegato una copia dial suo avatar. L'avatar era sostituito da un'del gioco che si aggiornava ogni 15 secondi, mentre le persone erano in grado di muoversi nel giococontrolli tramite commenti su. Ebbene, le persone hanno continuato a giocare a questa versione bizzarra del gioco e ora hanno battuto i suoi Superquattro e catturato addirittura Mewtwo. Il successo era tutt'altro che assicurato. La ...

misteruplay2016 : Pokémon Rosso giocato attraverso l’immagine profilo di un utente Twitter è stato completato - Multiplayerit : Pokémon Rosso giocato interamente dentro una foto profilo, la partita è finita - Folagorini : RT @Folagorini: @FolagoR @YouTube Pokémon Rosso MEGALOCKE Ep.34 - ¡L'EPISODIO PIÙ IMPORTANTE DI QUELLO CHE C'... - Folagorini : @FolagoR @YouTube Pokémon Rosso MEGALOCKE Ep.34 - ¡L'EPISODIO PIÙ IMPORTANTE DI QUELLO CHE C'... - bbqgrillfinger : il protagonista di pokémon heart gold e soul silver in terapia psicologica per cercare di risolvere il trauma causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Rosso Offerte del giorno Amazon: Nintendo Game Watch ad un prezzo super! ...99 ) Nintendo Switch Lite - Corallo - 205,00 ( 219,99 ) Coppia di Joy - Con per Switch - Rosso/... U Deluxe - 49,95 ( 59,99 ) Splatoon 2 - 51,99 ( 59,99 ) Pokémon Spada - 48,99 ( 59,99 ) Pokémon Spada +...

Festa del gatto: da Felix a Garfield fino a Hello Kitty. Ecco chi si celebra oggi ... impossibile non parlare di Hello Kitty, la celebre gattina bianca creata nel 1974 dalla mano della designer Yuko Shimizu che da subito la immagina con il suo iconico fiocco rosso sull'orecchio ...

40 migliori Minnie Vestito Carnevale nel 2021 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi ...99 ) Nintendo Switch Lite - Corallo - 205,00 ( 219,99 ) Coppia di Joy - Con per Switch -/... U Deluxe - 49,95 ( 59,99 ) Splatoon 2 - 51,99 ( 59,99 )Spada - 48,99 ( 59,99 )Spada +...... impossibile non parlare di Hello Kitty, la celebre gattina bianca creata nel 1974 dalla mano della designer Yuko Shimizu che da subito la immagina con il suo iconico fioccosull'orecchio ...