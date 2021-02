Paris Hilton ha detto “Sì”, la proposta è arrivata in un posto da favola con un anello stratosferico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Paris Hilton è certamente una delle ereditiere più seguite di sempre. La modella, stilista ed imprenditrice americana, pronipote di Conrad Hilton, ha da sempre attirato con il suo stile di vita eccentrico e spettacolare, l’attenzione dei media e dei tantissimi fan. Paris Hilton ha da poco compiuto 40 anni ed ha festeggiato nel migliore dei modi possibili. Infatti nello stesso giorno Paris oltre a spegnere le candeline ha ricevuto anche la proposta di matrimonio dal suo attuale fidanzato Carter Reum. La proposta è arrivata in una location da favola come ha affermato la stessa Paris Hilton. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su virali.video (Di venerdì 19 febbraio 2021)è certamente una delle ereditiere più seguite di sempre. La modella, stilista ed imprenditrice americana, pronipote di Conrad, ha da sempre attirato con il suo stile di vita eccentrico e spettacolare, l’attenzione dei media e dei tantissimi fan.ha da poco compiuto 40 anni ed ha festeggiato nel migliore dei modi possibili. Infatti nello stesso giornooltre a spegnere le candeline ha ricevuto anche ladi matrimonio dal suo attuale fidanzato Carter Reum. Lain una location dacome ha affermato la stessa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

