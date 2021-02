Napoli, festa di compleanno abusiva in ristorante di Torre Annunziata: sanzionati in 57 e struttura chiusa per 5 giorni (Di venerdì 19 febbraio 2021) In barba ai divieti anti-Covid, avevano organizzato una festa di compleanno con tanto tanto di musica, buffet, candele, palloncini e festoni, ma a interrompere i festeggiamenti ci hanno pensato gli agenti del commissariato di Torre Annunziata che, durante i controlli di routine, hanno sentito schiamazzi e musica ad alto volume provenire da un ristorante di via Vittorio Veneto, nella cittadina dell’hinterland napoletano. Una volta entrati, i poliziotti hanno scoperto così la festa abusiva, organizzata per un compleanno di 43 anni, in aperta violazione delle norme anti-Covid Gli agenti hanno identificato 57 persone tra invitati e organizzatori, alcuni dei quali con precedenti penali, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) In barba ai divieti anti-Covid, avevano organizzato unadicon tanto tanto di musica, buffet, candele, palloncini e festoni, ma a interrompere i festeggiamenti ci hanno pensato gli agenti del commissariato diche, durante i controlli di routine, hanno sentito schiamazzi e musica ad alto volume provenire da undi via Vittorio Veneto, nella cittadina dell’hinterland napoletano. Una volta entrati, i poliziotti hanno scoperto così la, organizzata per undi 43 anni, in aperta violazione delle norme anti-Covid Gli agenti hanno identificato 57 persone tra invitati e organizzatori, alcuni dei quali con precedenti penali, e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Non ...

