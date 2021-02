Montagna sostenibile: le località alpine più green (Di venerdì 19 febbraio 2021) La terza domenica di gennaio si è celebrata la Giornata internazionale della Neve. Una beffa se si pensa che le montagne hanno avuto in sorte un inverno eccezionalmente prodigo di neve proprio nell’anno della pandemia, con impianti chiusi almeno fino a metà febbraio e limiti agli spostamenti. Ma nonostante l’abbondante coltre di questa stagione, le nevicate sono un fenomeno sempre meno frequente a causa del cambiamento climatico che porta a inverni più brevi e miti. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) La terza domenica di gennaio si è celebrata la Giornata internazionale della Neve. Una beffa se si pensa che le montagne hanno avuto in sorte un inverno eccezionalmente prodigo di neve proprio nell’anno della pandemia, con impianti chiusi almeno fino a metà febbraio e limiti agli spostamenti. Ma nonostante l’abbondante coltre di questa stagione, le nevicate sono un fenomeno sempre meno frequente a causa del cambiamento climatico che porta a inverni più brevi e miti.

Ultime Notizie dalla rete : Montagna sostenibile Sabato 20 febbraio Tour Guidato alla Pedamentina di San Martino L'Associazione Culturale Econote propone itinerari di turismo sostenibile a Napoli e in Campania, ... un territorio fatto di costa, montagna, musei, scale, cortili e portoni. Un territorio che va ...

Giovane ricercatore e docente di Vallo di Nera riceve premio in Danimarca Ne è protagonista Francesco Rosati, giovane professore associato in Imprenditoria sostenibile e ... Fino a pochi anni fa per lui la vita aveva il ritmo tranquillo del piccolo paese di montagna: la ...

Montagna sostenibile: le località alpine più green

Dai rifugi plastic free al riciclo della neve, fino ai gatti della neve a idrogeno. Le lotta al cambiamento climatico passa anche dalle vette, che subiscono gli effetti peggiori del global warming.

Il K2 invernale: gioia, dolore e polemica Più di quanto succeda su ogni altra montagna, i fatti che accadono sul K2 sintetizzano quasi sempre tutti i tratti più forti e distintivi delle faccende umane: la gioia e la tragedia. E anche la polem ...

