Milan, titolari a riposo per il derby ma c'è un problema per Pioli

Milan, Pioli ha preparato il derby tenendo a riposo ben sette titolari a Belgrado. Ci sono tuttavia alcuni nodi da sciogliere Il Milan ieri sera a Belgrado è sceso in campo con ben sette cambi rispetto alla precedente gara persa malamente con lo Spezia. Ampio turnover scelto dal tecnico rossonero che ha voluto risparmiare i giocatori più utilizzati prima del più importante derby degli ultimi anni in programma domenica a San Siro. Per la stracittadina torneranno dunque in campo Calabria, Kjaer, Kessié, Saelemaekers, Calhanoglu e Ibrahimovic tenuti a riposo a Belgrado, mentre saranno chiamati agli straordinari Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, Rebic e soprattutto Tonali entrato per sostituire l'infortunato Bennacer a gara in corso ieri sera.

