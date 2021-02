Le iniezioni di Moderna mRNA sono un sistema operativo progettato per programmare gli esseri umani e hackerare le loro funzioni biologiche – Bufale da sci-fi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le iniezioni di Moderna mRNA sono un sistema operativo progettato per programmare gli esseri umani e hackerare le loro funzioni biologiche è il messaggio del giorno. Dimostrando che, quando c’è bisogno di fomentare allarmismo, la mente del condivisore medio di Bufale e complottismi si trasforma in quella di Drax. Il burbero e gentile alieno del film “Guardiani della Galassia”, un vero e proprio “gigante buono” che viene da un popolo incapace di comprendere le metafore. Il povero Drax si aggira così in un mondo di affermazioni letterali, così tanto da rispondere all’amico Rocket che spiega che “Lui non capirebbe le metafore: gli passano ... Leggi su bufale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lediunperglileè il messaggio del giorno. Dimostrando che, quando c’è bisogno di fomentare allarmismo, la mente del condivisore medio die complottismi si trasforma in quella di Drax. Il burbero e gentile alieno del film “Guardiani della Galassia”, un vero e proprio “gigante buono” che viene da un popolo incapace di comprendere le metafore. Il povero Drax si aggira così in un mondo di affermazioni letterali, così tanto da rispondere all’amico Rocket che spiega che “Lui non capirebbe le metafore: gli passano ...

