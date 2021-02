Lazio-Sampdoria domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lazio e Sampdoria si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. I biancocelesti vogliono riscattarsi dopo la battuta d’arresto contro l’Inter per non perdere contatto con la zona Europa. Attenzione però all’imminente sfida contro il Bayern Monaco, che potrebbe giocare un brutto scherzo a livello mentale agli uomini di Inzaghi. Nulla da perdere per la Sampdoria, sempre più vicina alla salvezza e protagonista di un campionato più che positivo. Sabato 20 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky Sport Serie A, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole per la ventitreesima giornata di. I biancocelesti vogliono riscattarsi dopo la battuta d’arresto contro l’Inter per non perdere contatto con la zona Europa. Attenzione però all’imminente sfida contro il Bayern Monaco, che potrebbe giocare un brutto scherzo a livello mentale agli uomini di Inzaghi. Nulla da perdere per la, sempre più vicina alla salvezza e protagonista di un campionato più che positivo. Sabato 20 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu Sky SportA, ma sarà visibile anche insulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace.

LazionewsEu : - clubdoria46 : #Sampdoria, furia #Ranieri contro chi lo critica. Le sue parole #samp #lazio #LazioSamp - IoNascoQui : Verso Lazio – Sampdoria: ieri Ranieri ha parlato così della sfida con i capitolini ai microfoni delle frequenze uff… - vincycz74 : @glmdj Con la super lega siamp come la Lazio, la Sampdoria, le ???? ... non abbiamo la forza economica per fronteggia… - clubdoria46 : #Sampdoria: gruppo al completo per la #Lazio, #Ranieri deve fare delle scelte #samp #LazioSamp #LazioSampdoria -