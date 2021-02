“La voleva in studio e ce l’ha fatta”. Colpaccio incredibile di Ilary Blasi: è riuscita a portare la super vip a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Circa un mese fa in una lunga diretta Instagram Asia Argento aveva smentito il suo sbarco alL’Isola dei Famosi. La figlia del grande regista Dario Argento era stata molto chiara allontanando tutte le voci che la volevano come possibile naufraga del reality neppure se la produzione arrivasse ad offrirle una cifra da capogiro: “Non farei L’Isola neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”. Parole forti e dirette, come nello stile di Asia Argento, che in questo modo aveva anche rincarato la dose ai follower che le facevano domande sulla sua partecipazione alL’Isola dei Famosi: “Non ci vado manco morta”, aveva aggiunto. Pertanto le speranze di tutti coloro che l’avrebbero voluta vedere protagonista sulle spiagge dell’Honduras si erano decisamente affievolite. Anche se ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Circa un mese fa in una lunga diretta Instagram Asia Argento aveva smentito il suo sbarco aldei. La figlia del grande regista Dario Argento era stata molto chiara allontanando tutte le voci che lano come possibile naufraga del reality neppure se la produzione arrivasse ad offrirle una cifra da capogiro: “Non fareineanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…”. Parole forti e dirette, come nello stile di Asia Argento, che in questo modo aveva anche rincarato la dose ai follower che le facevano domande sulla sua partecipazione aldei: “Non ci vado manco morta”, aveva aggiunto. Pertanto le speranze di tutti coloro che l’avrebbero voluta vedere protagonista sulle spiagge dell’Honduras si erano decisamente affievolite. Anche se ...

klainesorder : @MrsPaeoniaa_ voleva metterla in ridicolo dato che i ragazzi dello studio dovevano fare una presentazione di una ca… - ratman47082078 : @Drittorovescio_ @giucruciani Ci voleva pure la Briganti! Togliamo ai giornalisti la possibilità di andare in giro.… - manucd95 : E fortuna era Maurizio che voleva stare al centro studio, Gemma che fa le scenate e poi esce con l'altro Maurizio… - Lydia_spa : Queen Maria é fantastica! Maurizio voleva stare al centro studio per avere visibilità.... E Maria che fa? Lo mette… - Gemma_Tampalini : L'isterismo da dad ha toccato nuove vette oggi. Ho fatto un'interrogazione urlando dal fondo della stanza, perché C… -

Ultime Notizie dalla rete : voleva studio Giù la maschera, Boss Doms Boss Doms voleva di più e sta iniziando a prenderselo. Esce oggi Pretty Face , secondo singolo in ... Hai detto che durante il lockdown ti sei chiuso in studio e scrivevi un pezzo a notte. Ora che forse ...

Storia di Roberto, infermiere morto a 56 anni per Covid: "Eroi sì, kamikaze no". Il ricordo commovente del figlio Infermieri "Voleva occuparsi degli ultimi" Sono gli anni dei grandi cambiamenti che vedono l'... A fare il resto ci pensa il carattere caparbio, unito all'amore per lo studio che lo porta a scoprire il ...

Covid. Zinco e acido ascorbico, anche in alte dosi, inutili per ridurre i sintomi Quotidiano Sanità Nasce il bosco urbano voluto da Gresmalt che andrà a cambiare il volto della città Il progetto del gruppo ceramico prende vita in via Emilia Romagna Uffici e sala mostra immersi in 10mila metri quadrati di verde ...

Boss Domsdi più e sta iniziando a prenderselo. Esce oggi Pretty Face , secondo singolo in ... Hai detto che durante il lockdown ti sei chiuso ine scrivevi un pezzo a notte. Ora che forse ...Infermieri "occuparsi degli ultimi" Sono gli anni dei grandi cambiamenti che vedono l'... A fare il resto ci pensa il carattere caparbio, unito all'amore per loche lo porta a scoprire il ...Il progetto del gruppo ceramico prende vita in via Emilia Romagna Uffici e sala mostra immersi in 10mila metri quadrati di verde ...