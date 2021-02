Intubato in terapia intensiva, questo paziente stringe la zampa di Dumbo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Coronavirus ci ha messo a dura prova, privandoci della nostra libertà, delle abitudini che riempivano la quotidianità e, in alcuni casi, anche delle persone che amavamo. Ma c’è una cosa che non è riuscito a portarci via è la speranza. La foto di questo paziente positivo al Covid, attualmente ricoverato in terapia intensiva in Alto Adige, ce lo conferma. A immortalare la scena in quella che è una commovente fotografia che, purtroppo, rispecchia la situazione attuale dell’emergenza pandemica, è stato Andrea Pizzini, un filmmaker che, con il progetto Wellenbrecher, ha deciso di raccontare la situazione nella regione. L’obiettivo è quello di raccogliere testimonianze per mostrare cosa accade nei reparti Covid e di diffondere la verità attraverso immagini apparentemente crude e dolorose, ma che sono reali più che ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Coronavirus ci ha messo a dura prova, privandoci della nostra libertà, delle abitudini che riempivano la quotidianità e, in alcuni casi, anche delle persone che amavamo. Ma c’è una cosa che non è riuscito a portarci via è la speranza. La foto dipositivo al Covid, attualmente ricoverato inin Alto Adige, ce lo conferma. A immortalare la scena in quella che è una commovente fotografia che, purtroppo, rispecchia la situazione attuale dell’emergenza pandemica, è stato Andrea Pizzini, un filmmaker che, con il progetto Wellenbrecher, ha deciso di raccontare la situazione nella regione. L’obiettivo è quello di raccogliere testimonianze per mostrare cosa accade nei reparti Covid e di diffondere la verità attraverso immagini apparentemente crude e dolorose, ma che sono reali più che ...

