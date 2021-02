Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni: l’errore diventa virale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore, il fuori onda mostrato da Alessandro Tersigni stupisce i fan. Certi errori sono proprio divertenti foto facebookIl Paradiso delle Signore è una fiction che sta ottenendo grande successo su Rai Uno. I telespettatori sono ormai affezionati ai personaggi e alle vicende entusiasmanti e ricche di colpi di scena della soap opera. Sono tanti i protagonisti che sono entrati nel cuore del pubblico. Chi, senza dubbio, è riuscito ad imporsi per la sua bravura è l’attore Alessandro Tersigni, che interpreta il personaggio di Vittorio Conti, l’ambizioso consulente pubblicitario del magazzino, nonché proprietario de “Il Paradiso delle ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il, il fuori onda mostrato dastupisce i fan. Certi errori sono proprio divertenti foto facebookIlè una fiction che sta ottenendo grande successo su Rai Uno. I telespettatori sono ormai affezionati ai personaggi e alle vicende entusiasmanti e ricche di colpi di scena della soap opera. Sono tanti i protagonisti che sono entrati nel cuore del pubblico. Chi, senza dubbio, è riuscito ad imporsi per la sua bravura è l’attore, che interpreta il personaggio di Vittorio Conti, l’ambizioso consulente pubblicitario del magazzino, nonché proprietario de “Il...

Giornaleditalia : Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 19 febbraio: Marta nei guai! - 50_salvo : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - Richard53723060 : @Pierlui2017 @gianny0162 Giusto! Ci si dimentica troppo spesso di quel paradiso fiscale nel cuore dell'Europa. Su… - digiancamillo : @Simo_Ventura @GuidoCrosetto @piersileri Li peschiamo in paradiso, al di là delle competenze -