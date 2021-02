Huawei MatePad T10S, tablet di fascia media in offerta su Amazon con sconto del 22% (Di venerdì 19 febbraio 2021) MatePad T10S è un tablet di fascia media di Huawei, pensato principalmente per l’intrattenimento e il tempo libero, grazie alla presenza di un impianto audio a doppio speaker firmato Harman Kardon, con supporto al suono surround 3D a 6.1 canali, che dovrebbe assicurare un’esperienza di ascolto senza compromessi. Oggi lo trovate in offerta su Amazon con uno sconto del 22%, sufficiente a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 200 euro, precisamente da 229,90 a 179 euro. Per quanto riguarda la dotazione MatePad T10S offre un display da 10,1 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel, di tipo IPS LCD, Con tecnologia Eye Comfort certificata dal prestigioso istituto TÜV Rheinland e atta a ridurre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)è undidi, pensato principalmente per l’intrattenimento e il tempo libero, grazie alla presenza di un impianto audio a doppio speaker firmato Harman Kardon, con supporto al suono surround 3D a 6.1 canali, che dovrebbe assicurare un’esperienza di ascolto senza compromessi. Oggi lo trovate insucon unodel 22%, sufficiente a portarne il prezzo sotto la soglia psicologica dei 200 euro, precisamente da 229,90 a 179 euro. Per quanto riguarda la dotazioneoffre un display da 10,1 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel, di tipo IPS LCD, Con tecnologia Eye Comfort certificata dal prestigioso istituto TÜV Rheinland e atta a ridurre ...

