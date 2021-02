Governo: sociologo De Masi, 'un triumvirato con Conte avrebbe salvato i 5 stelle' (Di venerdì 19 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Governo: sociologo De Masi, 'un triumvirato con Conte avrebbe salvato i 5 stelle'... - MassimoPiampian : RT @La7tv: #lariachetira @ricolfi_luca (sociologo): 'Non vedo un cambiamento significativo nella politica sanitaria, se quella di prima and… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @ricolfi_luca (sociologo): 'Non vedo un cambiamento significativo nella politica sanitaria, se quella di prima and… - La7tv : #lariachetira @ricolfi_luca (sociologo): 'Non vedo un cambiamento significativo nella politica sanitaria, se quella… - giovangolo : RT @DentroMontanaro: proposi un confronto pubblico in un teatro cittadino sul ruolo effettivo svolto da IIT. La risposta di Cingolani fu ch… -