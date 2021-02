Governo | Lupi cita i Coldplay | “Non serve un supereroe”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Super Mario? Forse non serve se ognuno farà il suo “con responsabilità”. Maurizio Lupi annuncia in aula a Montecitorio il voto favorevole di Noi con l’Italia-Usei e chiude il suo intervento citando i Coldplay, la famosa band inglese. “Concludo con una piccola frase che mia figlia mi fa sempre sentire dei Coldplay- dice Lupi- ‘Non sto cercando qualcuno che ha poteri sovrumani o qualche supereroe, solo qualcuno a cui posso rivolgermi’. Ecco, ognuno di noi deve fare la sua parte, con responsabilità”.

