Covid, la Lombardia resta in zona gialla: l’annuncio di Fontana (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Lombardia resterà zona gialla. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana nel giorno della riunione tra la cabina di regia Cts e del ministero della Salute, che decide sulle fasce di rischio delle varie regioni. La Lombardia sarà confermata in zona gialla, fascia in cui si trova dall’inizio di febbraio. “La Lombardia resta gialla – ha scritto il governatore su Twitter -. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini”. Il riferimento di Fontana è alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laresterà. Lo ha annunciato il presidente della Regione Attilionel giorno della riunione tra la cabina di regia Cts e del ministero della Salute, che decide sulle fasce di rischio delle varie regioni. Lasarà confermata in, fascia in cui si trova dall’inizio di febbraio. “La– ha scritto il governatore su Twitter -. Siamo intervenuti con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere lail più possibile libera da restrizioni. Serve massima attenzione da parte di tutti. Serve che arrivino i vaccini”. Il riferimento diè alle ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24). A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi pos… - RegLombardia : #pianovaccinazioni “Venite in farmacia, vi aspettiamo e vi aiuteremo ad aderire alla campagna.” Annarosa Racca, Pre… - tempoweb : Lazio e Lombardia restano gialle, tre regioni in #zonaarancione. L'appello dell'#Iss: state a casa #covid… - aranciaverde : RT @lucarango88: @MediasetTgcom24 #Lombardia peggiore Regione. Casi +3.724 (573.747 +0,65%) Deceduti +33 (27.971 +0,12%) Guariti +1.875 (4… -