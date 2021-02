Como, la mamma della bambina abusata e uccisa: “Lui mi ha detto che stava bene” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo scorso 11 gennaio, la tragedia di Cabiate, in provincia di Como, in cui la piccola Sharon fu uccisa dopo orribili abusi dal compagno della mamma. La donna adesso chiede giustizia. Non si capacita di aver lasciato la sua bimba con l’uomo che l’ha assassinata la 24enne di Cabiate Silvia Barni che nel giro di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo scorso 11 gennaio, la tragedia di Cabiate, in provincia di, in cui la piccola Sharon fudopo orribili abusi dal compagno. La donna adesso chiede giustizia. Non si capacita di aver lasciato la sua bimba con l’uomo che l’ha assassinata la 24enne di Cabiate Silvia Barni che nel giro di L'articolo proviene da Leggilo.org.

CanonF1 : @robymes @monacelt IT, non ITS. Primo, in che parte d'Italia? da un certo parallelo in giù, da sempre fare l'IT è u… - robbiz19 : @mamma_separata 50enne da Como ti aspetta?? - em1028T : COMO QUE MAMMA MIA 3 - OlgaGarcaNieto1 : RT @Nataliastasio: @ileopol Como que mamma mia LA ISLA - Nataliastasio : @ileopol Como que mamma mia LA ISLA -