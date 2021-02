davidallegranti : Draghi viene descritto come un 'marziano' ma a sentire gli interventi in Senato dei Cinque stelle – e non solo dei… - SusannaCeccardi : L’Italia ha bisogno di lavoro, sviluppo e crescita ma quelli dei cinque stelle preferiscono litigare. Assurdo!… - makkox : @mariannaaprile pure quella sull'euro irreversibile. giorgetti si sta a gonfia' tipo il colpo delle cinque stelle di hokuto :) - MaxRibaudo : Ha ragione Marco Travaglio. Il Movimento cinque stelle è finito. - infoitinterno : Cinque Stelle, caos per gli espulsi. Crimi insiste. Giallo sui Probiviri -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle

La fiducia in Parlamento al governo Draghi tiene ancora alta la tensione all'interno del Movimento 5. Oggi sono arrivate le lettere ufficiali di espulsione dai gruppi parlamentari per coloro che hanno votato contro. E c'è anche il 'giallo' dei Probiviri, l'organo che, come in ogni partito, è ...Voltare pagina, in fretta. Archiviare il capitolo espulsioni e cercare di frenare l'escalation di tensione all'interno del Movimento: sono i propositi, in queste ore, dei vertici. Poco importa se ci saranno altre teste da tagliare per adeguarsi al dogma che "le regole valgono per tutti": il M5S ha fretta di ripartire e lo dimostra anche la velocità con cui i ...Il M5S è nel caos e la scissione sempre più vicina. Dopo l'avvicinamento con Idv al Senato. Spunta un nuovo progetto ...Titolare del marchio è la nuova Associazione Movimento 5 Stelle, con sede a Roma in Via Nomentana, presso lo studio legale Ciannavei, e fondata alcuni mesi prima da Casaleggio e Luigi Di Maio. Attualm ...