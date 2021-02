Caso Schwazer, Wada: 'Inorriditi da sentenza, noi diffamati' (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Wada si dice 'inorridita' dalla sentenza del tribunale di Bolzano sul Caso del marciatore Alex Schwazer. In un tweet l'agenzia mondiale antidoping spiega di rigettare 'nei termini più decisi le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lasi dice 'inorridita' dalladel tribunale di Bolzano suldel marciatore Alex. In un tweet l'agenzia mondiale antidoping spiega di rigettare 'nei termini più decisi le ...

