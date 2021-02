Belen Rodriguez svela il sesso e il nome del suo secondo figlio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La confessione a “Verissimo” A Verissimo Belén Rodríguezile ildel bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Una gravidanza che arriva a suggello di una storiua d’amore arrivata come un colpo di fulmine: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”. Infine, la conduttrice e show girl si lascia andare a un’intima confessione. Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo ...