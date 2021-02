Alex Schwazer: niente Giochi di Tokio. La sua squalifica Iaaf finirà nel 2024 (Di sabato 20 febbraio 2021) Alex Schwazer non andrà ai Giochi di Tokyo. Perchè non potrà gareggiare fino al 2024, anno in cui scadrà la sua squalifica per doping. A sottolinearlo, con un comunicato, è World Athletics, la ex Iaaf, federazione mondiale della disciplina regina delle Olimpiadi, secondo cui «il signor Schwazer non potrà partecipare a competizioni internazionali fino al 2024». L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 febbraio 2021)non andrà aidi Tokyo. Perchè non potrà gareggiare fino al, anno in cui scadrà la suaper doping. A sottolinearlo, con un comunicato, è World Athletics, la ex, federazione mondiale della disciplina regina delle Olimpiadi, secondo cui «il signornon potrà partecipare a competizioni internazionali fino al». L'articolo proviene da Firenze Post.

GassmanGassmann : Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. - matteosalvinimi : E adesso chi restituirà gli anni persi, la dignità e la carriera a questo ragazzo? Forza Alex. #Schwazer - matteorenzi : Qualcuno pagherà per aver distrutto la vita e la carriera di Alex #Schwazer? A lui intanto in grande in bocca al lu… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: Niente Giochi di Tokyo per Alex #Schwazer. Per World Athletics non potrà gareggiare fino al 2024, anno in cui scadrà la… - achene_paolo : RT @riktroiani: ++ L'agenzia mondiale antidoping #Wada si dice 'inorridita' dalla sentenza di ieri del tribunale di #Bolzano sul caso del m… -