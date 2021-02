Zone rosse in Italia | l’elenco di comuni e province chiusi per variante inglese regione per regione

(Di giovedì 18 febbraio 2021) . Tutte le miniindecise per fermare la diffusione delladel Coronavirus: dai quattrodella Lombardia a quelli delledi Perugia e Terni in Umbria, passando per i 27del Basso Molise, eccoaggiornato delle aree chiuseper. In attesa di scoprire i nuovi colori delle Regioni, che saranno resi noti venerdì prossimo con i dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute, aumentano le miniin: interiche sono stati ...

Parlando in mattinata in commissione Sanità, il direttore generale del Welfare di Regione, Marco Trivelli, ha spiegato che 'non ci sono al momento altri Comuni candidati a'. Ma è vero ...I Comuni vicini ai focolai dovranno essere chiusi. I timori legati all'espansione del Covid - 19 determinata dalle varianti del virus provocano l'allargamento delle. In attesa dei dati del monitoraggio che farà entrare in fascia arancione la maggior parte delle regioni, scattano provvedimenti più restrittivi. Soltanto venerdì il governo si riunirà per ...La road map porta dritto a domani. Quando i tecnici del Cts riapriranno il dossier Lombardia riveduto e corretto con i dati della settimana scorsa e si capirà il nuovo colore del semaforo. Se il limbo ...Domani il report dei tecnici. Crescono i contagi nella regione, a Milano Rt sopra 1. Il governo insiste con le mini-zone rosse per almeno due settimane, ma l'opzione (estrema) del lockdown non è più e ...