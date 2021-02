Whirlpool Napoli | sindacati e lavoratori a Roma da Giorgetti | «Prometto massimo impegno e serietà»

Tg3web : Le crisi aziendali rappresenteranno una parte consistente del lavoro del nuovo Governo. Lavoratori e lavoratrici de… - natonel52 : Oggi il Ministero #giorgietti al tavolo con i sindacati per la vertenza Whirlpool, si, proprio un #leghista a disc… - WSchiavella : RT @fiomnet: ???? I lavoratori della #Whirlpool di Napoli ricevuti al ministero dello Sviluppo da Giorgetti: “Prorogare il divieto di licenz… - antoninorusso64 : RT @SalvoUgliarolo: Vicino ai #Lavoratori di #Whirlpool Napoli che oggi hanno manifestato davanti al #Mise - i #Sindacati sono stati ricevu… - artza1967 : RT @FIMCislStampa: ?? #Whirlpool Il servizio del @tg2rai con Roberto #Benaglia sulla manifestazione dei lavoratori del sito di #Napoli e l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

... dal primo di aprile scatterà la procedura di licenziamento collettivo per le lavoratrici ed i lavoratori delladi, nuovo governo nuove proteste degli operai. Fiom chiede ...Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato una delegazione di sindacati e lavoratori del sitodie ha loro garantito che questa "sarà una delle prime vertenze che affronterà". Lo hanno affermato i sindacati al termine dell'incontro, spiegando di aver chiesto il blocco dei ...Davanti ai lavoratori della Whirlpool il ministro avrebbe detto: “Al 31 marzo mancano 36 giorni lavorativi e in 36 giorni non si riesce a risolvere la vostra crisi, c’è bisogno di più tempo” ...Il neo ministro dello sviluppo economico ha convocato per domani la riunione con sindacati e commissari ex Ilva ...