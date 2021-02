VIDEO Osaka-Serena Williams, Australian Open: highlights e sintesi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Terminano gli Australian Open 2021 di tennis per la statunitense Serena Williams, numero 10 del tabellone, sconfitta dalla nipponica Naomi Osaka, testa di serie numero 3, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4. Per la giapponese in finale ci sarà la statunitense Jennifer Brady, che ha sconfitto la ceca Karolina Muchova in tre set. Basta un’ora ed un quarto alla nipponica per ottenere il successo nel penultimo atto del torneo: l’asiatica rimonta dallo 0-2 nel primo set, vincendo cinque giochi di fila e nel complesso sette dei seguenti otto, mentre nel secondo parziale dal 4-4 Osaka vince gli ultimi otto punti giocati. GLI highlights DI Osaka-Serena Williams Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Terminano gli2021 di tennis per la statunitense, numero 10 del tabellone, sconfitta dalla nipponica Naomi, testa di serie numero 3, vittoriosa con il punteggio di 6-3 6-4. Per la giapponese in finale ci sarà la statunitense Jennifer Brady, che ha sconfitto la ceca Karolina Muchova in tre set. Basta un’ora ed un quarto alla nipponica per ottenere il successo nel penultimo atto del torneo: l’asiatica rimonta dallo 0-2 nel primo set, vincendo cinque giochi di fila e nel complesso sette dei seguenti otto, mentre nel secondo parziale dal 4-4vince gli ultimi otto punti giocati. GLIDIFoto: LaPresse

