(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA - Un impegno concreto per far ripartire il turismo. L'messa in campo dae da altri importanti player italiani, crea un nuovo standard per una vacanza sicura e "Covid - tested" ...

Trend_Sett : Veratour, il rilancio parte dalle Canarie #veratour #covid #canarie - Italpress : Veratour, parte l’iniziativa Canarie in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Veratour parte

... per questo occorre una risposta energica ed efficiente dadi noi addetti ai lavori - spiega Stefano Pompili direttore generale- con questa iniziativa intendiamo settare degli ...Il last minute (viaggi entro due settimane dalla prenotazione) sarà inrimpiazzato dal last ... Stefano Pompili, direttore generale di- tour operator romano che punta sui villaggi per ...I tour operator italiani prendono in mano la situazione e creano un nuovo standard per una vacanza sicura Covid-tested ...Alpitour e Veratour hanno studiato una strategia di monitoraggio dei turisti prima, durante e dopo il viaggio per assicurare la massima sicurezza possibile in ottica Covid. Tamponi e assicurazioni le ...